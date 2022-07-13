В Германии опубликовали список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.
Как сообщили в пресс-службе правительства, часть анонсированного вооружения Вооруженные Силы Украины получат в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете.
В списке военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям Миг-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и др.
Список вооружения и оборудования для Украины от Германии:
- 900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 зенитных ракет Stinger;
- 2700 противовоздушных ракет "Стрела";
- 7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);
- 21,8 миллиона патронов к пистолетам;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 000 ручных гранат;
- 5300 зарядов взрывчатого вещества;
- 100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;
- 350 000 детонаторов;
- 10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 10 орудий для поражения беспилотников;
- 14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;
- 100 автоматических форсунок;
- 28 000 боевых касок;
- 15 поддонов с одеждой;
- 280 единиц автотранспорта;
- 100 палаток;
- 12 электрогенераторов;
- 6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 10000 спальных мешков;
- 600 пар очков для стрельбы;
- 1 радиочастотная система;
- 3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;
- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 пары очков ночного видения;
- 4 электронных устройства защиты от беспилотников;
- 165 биноклей;
- медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);
- 38 лазерных дальномеров;
- топливо дизельное и бензиновое;
- 10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;
- 500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;
- 402 000 коробок с сухими пайками;
- запчасти к истребителям МиГ-29;
- 30 единиц бронетехники.
Напомним, правительство ФРГ блокирует выделение Украине финансовой помощи на 9 млрд евро, которую ранее сама же Германия поддержала на саммите ЕС в конце июня.
Отметим, что согласно мониторингу Кильского Института мировой экономики, Польша - лидер по поставкам обещанного Украине вооружение. Соединенные Штаты Америки тем временем поставили только 38,4% обещанного вооружения. Германия также сильно отстает: страна обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).
Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику из-за низкой интенсивности поставок оружия Украине, заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.