В Берлине пообещали, что основную часть вооружения Украина получит уже в ближайшее время.

В Германии опубликовали список военного оборудования и оружия, которое включено в пакет военной помощи Украине на 2022 год.

Как сообщили в пресс-службе правительства, часть анонсированного вооружения Вооруженные Силы Украины получат в ближайшее время, но точные сроки поставок держатся в секрете.

В списке военной помощи от немецкого правительства вошли самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000, гранатометы, легковые и грузовые автомобили, мобильный госпиталь, запчасти к истребителям Миг-29, 30 бронемашин, средства борьбы с беспилотниками противовоздушные ракеты "Стрела" и др.

Список вооружения и оборудования для Украины от Германии:

900 противотанковых гранатометов и 3000 боеприпасов к ним;

14 900 противотанковых мин;

500 зенитных ракет Stinger;

2700 противовоздушных ракет "Стрела";

7 самоходных гаубиц калибра 155 мм Panzerhaubitzen 2000 (включая обучение и запчасти к ним, в рамках совместного проекта с Нидерландами);

21,8 миллиона патронов к пистолетам;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 000 ручных гранат;

5300 зарядов взрывчатого вещества;

100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 взрывчатых капсул;

350 000 детонаторов;

10500 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

10 орудий для поражения беспилотников;

14 датчиков и глушителей для защиты от беспилотников;

100 автоматических форсунок;

28 000 боевых касок;

15 поддонов с одеждой;

280 единиц автотранспорта;

100 палаток;

12 электрогенераторов;

6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 поддонов с медикаментами и 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

10000 спальных мешков;

600 пар очков для стрельбы;

1 радиочастотная система;

3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 пары очков ночного видения;

4 электронных устройства защиты от беспилотников;

165 биноклей;

медицинские принадлежности (включая рюкзаки и аптечки);

38 лазерных дальномеров;

топливо дизельное и бензиновое;

10 тонн средства очистки выхлопных газов дизельных двигателей AdBlue;

500 наборов перевязочных материалов для остановки кровотечения;

402 000 коробок с сухими пайками;

запчасти к истребителям МиГ-29;

30 единиц бронетехники.

Напомним, правительство ФРГ блокирует выделение Украине финансовой помощи на 9 млрд евро, которую ранее сама же Германия поддержала на саммите ЕС в конце июня.

Отметим, что согласно мониторингу Кильского Института мировой экономики, Польша - лидер по поставкам обещанного Украине вооружение. Соединенные Штаты Америки тем временем поставили только 38,4% обещанного вооружения. Германия также сильно отстает: страна обещала оружия на 675 миллионов евро, а поставила только 39,9% (269 миллионов евро).

Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику из-за низкой интенсивности поставок оружия Украине, заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.

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