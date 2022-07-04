Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение воюющей против России Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.
Необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государство, как Штаты - американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это, и поэтому обладают большими запасами вооружения, рассказал канцлер во время интервью CBS.
Шольц, отвечая на критику своих действий в этой сфере, заявил: "Можно найти очень много "разбирающихся" в этих вопросах критиков, которые только вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно все".
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение на украинскую территорию и начали бомбить военные, а также гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли свыше 20 тысяч человек.
Ряд стран Запада, в частности, Германия и США решили поддержать Украину и выделили нашей стране вооружение.
Берлин не раз критиковали за то, что он недостаточно поддерживает украинскую сторону.
В начале июля Олаф Шольц сказал, что власти Германии обсуждают с союзниками гарантии безопасности для нашей страны после окончания полномасштабного противостояния.
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