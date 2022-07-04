Глава правительства Германии объяснил, почему его страна помогает украинскому государству не так интенсивно, как США.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение воюющей против России Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.

Необходимо понять, что существует разница между Германией и таким государство, как Штаты - американские власти много тратят на оборону, много инвестируют в это, и поэтому обладают большими запасами вооружения, рассказал канцлер во время интервью CBS.

Шольц, отвечая на критику своих действий в этой сфере, заявил: "Можно найти очень много "разбирающихся" в этих вопросах критиков, которые только вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно все".

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение на украинскую территорию и начали бомбить военные, а также гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области погибли свыше 20 тысяч человек.

Ряд стран Запада, в частности, Германия и США решили поддержать Украину и выделили нашей стране вооружение.

Берлин не раз критиковали за то, что он недостаточно поддерживает украинскую сторону.

В начале июля Олаф Шольц сказал, что власти Германии обсуждают с союзниками гарантии безопасности для нашей страны после окончания полномасштабного противостояния.

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