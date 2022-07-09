Ничто не должно помешать передать Украине 30 единиц Gepard.

Правительство Германии нашло способ ускорить поставки зенитных самоходных установок Gepard в Украину с обеспечением достаточного количества боеприпасов.

Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, после нескольких недель усилий офис немецкого правительства совместно с Министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может изготавливать дополнительные боеприпасы.

Поставка боеприпасов для Gepard ранее считалась проблемой, поскольку было доступно лишь немногим менее 60 тысяч 35-мм снарядов.

Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели.

Правительство Германии сначала нашло боеприпасы в Южной Америке, но их передача в Украину не была одобрена страной-производителем Швейцарией. Несколько дней назад поиски были успешнее в Норвегии.

Местный производитель может производить специальные 35-мм снаряды, сообщили правительственные круги в конце прошлой недели. Они должны быть испытаны на стрельбище бундесвера в Путлосе (Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе.

Относительно поставки самой техники, ничто не должно помешать передать Украине 30 единиц Gepard. Производитель систем уже обучает украинских солдат в Германии использованию установок, которые будут использоваться в Украине для защиты городов и другой критической инфраструктуры.

Если все пойдет по плану, первые системы должны быть доставлены в Украину уже в июле.

Как известно, на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины власти Швейцарии разрешили поставку в Украину странами Европы запчастей для военной техники, купленных в Швейцарии.

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