Пока что из этой суммы был одобрен только €1 млрд.

Министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украине от Европейского Союза в размере €9 млрд. Пока что чиновник согласился на выплату только €1 млрд.

Такими сведениями поделилась газета Corriere della Sera со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путем общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд. Эти средства запрашивались у партнеров.

Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить €900 млн внешнего долга. По мнению журналистов издания, задержка транша могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако это не обязательно правда: ранее портал Bild утверждал, что дипломат перейдет на новую должность — замглавы МИД.

Напомним, Еврокомиссия предложила отправить Киеву пакет финансовой помощи в размере €9 млрд еще весной. Затем транш одобрили лидеры стран-членов ЕС.

Деньги предлагали выдать Украине в качестве займа со сроком погашения через 25 лет и без процентов за счет средств, которые Еврокомиссия собирала бы путем выпуска на рынок долговых облигаций под гарантии стран Европы.

Первый транш европейской помощи в размере €1 млрд был одобрен Европарламентом 7 июля.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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