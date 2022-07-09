Фактические поставки оружия Украине уменьшились по сравнению с предыдущими месяцами.

Согласно мониторингу Кильского института мировой экономики, Польша - лидер по поставкам обещанного Украине вооружения.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Исследователи Кильского института мировой экономики (IfW) выяснили, что обороты поставок оружия Украине снижаются. С 8 июня до 1 июля обязательств по поставкам особо не прибавилось, фактические поставки также уменьшились по сравнению с предыдущими месяцами.

В целом Запад пообещал помощи на сумму 80,7 млрд евро. Польша - лидер в области выполнения своих обещаний. В Украину прибыло 100 процентов обещанного Польшей оружия. Страна поставила вооружение на 1,8 миллиарда евро, больше предоставили только США.

От Великобритании прибыло почти 90,7% оружия на 1,12 млрд евро. Канада пока предоставила Украине 82,5%.

Среди стран, которые поставили все 100% помощи: Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария.

От 98 до 58% поставили (в порядке убывания): Эстония, Норвегия, Чехия, Нидерланды, Литва, Словакия, Испания, Швеция, Дания, Австралия.

Соединенные Штаты Америки тем временем поставили только 38,4% обещанного вооружения. Германия также сильно отстаёт: страна обещала оружия на 675 миллионов евро, а до сих пор поставили только 39,9% (269 миллионов евро).

За Германией следуют Новая Зеландия, которая поставила 31% из обещанного и Греция с 5,8%. В самом конце списка находятся Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия, которые предоставили 0% из обещанного.

Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику из-за низкой интенсивности поставок оружия Украине, заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение воюющей против России Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.

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