С начала 20 февраля штаб зафиксировал одно нарушение режима тишины.

В течение 19 февраля российские наемники пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил на Донбассе.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Неподалеку Зейцевого боевики вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Пивденного – еще и из стрелкового оружия.

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"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – уверяют в штабе.

Неподалеку Водяного враг дистанционно заминировал местность в направлении украинских позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

С начала 20 февраля штаб зафиксировал одно нарушение режима тишины: оккупанты открыли прицельный обстрел из минометов 120-го калибра позиций ВСУ вблизи Новгородского, выпустив при этом более 30 мин.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", – говорится в сводке.

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Автор: УНИАН