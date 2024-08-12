На этом участке фронта враг продолжает атаковать позиции Сил обороны.

Российские оккупанты завели штурмовые группы в Волчанск Харьковской области. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Харьков" Вооруженных Сил Украины, на этом участке фронта враг продолжает атаковать позиции наших защитников. РФ завела в Волчанск штурмовые группы из состава 4-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты (ДРШБР).

Кроме того, в районе северо-западнее населенного пункта Тихое оккупанты сосредотачивают усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляют инженерно-фортификационное совершенствование своих позиций.

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Война в Украине - бои в Харьковской области

Ранее УНИАН сообщал, что россияне из-за больших потерь перебрасывают на Харьковщину подразделения из Луганской области. Хотя оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

Аналитик Bild считает. что Украина сможет использовать захваченные части в Курской области РФ для обмена на захваченные Россией территории Харьковщины.

После начала операции ВСУ в Курской области РФ, на Харьковском направлении интенсивность обстрелов снизилась. Оккупанты стали меньше применять артиллерию.

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