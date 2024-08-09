Аналитик издания прогнозирует, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и сможет удерживать её.

Украина может обменять захваченные районы Курской области на территории Харьковской, пишет эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его информации, за последние сутки ВСУ захватили ещё восемь сёл Курской области. Среди них Гончаровка к западу от Суджи, а также территории к северу от города. При этом Рёпке не подтверждает полный захват Суджи, отмечая, что украинские силы лишь обходят город с севера.

"Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать её в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдёт, она, возможно, сможет обменять её на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать её для торга на будущих переговорах", — пишет Рёпке.

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Он оценивает численность группировки ВСУ в чуть более 2000 солдат и 100 единиц бронетехники, при этом у России нет сухопутных резервов, чтобы их остановить.

В то же время, отмечает Рёпке, украинцы крайне уязвимы с воздуха для атак беспилотников каждый день ВСУ теряют так 5-10 бронемашин.

"Например, в четверг небольшие группы украинских БМП прорывались до 30 км вглубь территории РФ. Но поскольку эти авангарды не были прикрыты с воздуха, то их уничтожили дроны и ракеты", - отмечает аналитик.

При это, как пишет Рёпке, пока еще слишком рано делать выводы о результативности операции.

"Похоже на полный хаос — местами с обеих сторон… В целом, спустя 48 часов с начала украинского наступления через границу, ещё слишком рано называть его гениальным или самоубийственным", — резюмирует он.

Бои в Курской области - что известно

6 августа украинские военные прорвались через границу Курской области, и, за несколько дней, по данным росСМИ, взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа".

Как пишет Forbes, Украина направила в Курскую область одну из самых мощных и быстрых бригад - 80-ю десантно-штурмовую. Издание отмечает, что это подчеркивает масштаб украинской операции и позволяет говорить о том, что происходящее в Курске - не рейд: это действительно вторжение.

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