Из Луганской области на Харьковское направление выдвигается 22-й мотострелковый полк.

Россияне из-за больших потерь перебрасывают на Харьковское направление подразделения из Луганской области. Об этом сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

"Противник погибает, несет потери и отступает", - рассказал Саранцев.

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Он отметил, что средства, которыми враг пытается вести разведку, глушатся РЭБом или сбиваются.

Учитывая ситуацию, россияне осуществляют перегруппировку сил и перебрасывают военных с других направлений.

"Подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину, это 22-й мотострелковый полк. Он идет из Луганской области", - отметил Саранцев.

По его словам, также противник осуществляет внутреннюю ротацию.

"Он привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых или принуждением, или обманом заставляет идти в бой. Это представители либо Ближнего Востока, либо среднеазиатских или африканских стран. Это могут быть студенты, гастербайтеры... Им обещают заоблачные деньги, но как правило, этот контингент не доживает даже до первой выплаты. Их как пушечное мясо бросают в штурмы, лобовые атаки и, не имея даже минимальной подготовки, они погибают", - рассказал Саранцев.

Неудачное вражеское наступление на Харьковщину

Российская армия 10 мая пошла в наступление на севере Харьковской области, захватив около десяти сел вблизи границы и направляя свои усилия на захват Волчанска. Оккупантам удалось занять часть города, там происходили уличные бои.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным удалось остановить наступление россиян на Харьковщине. Он также добавил, что потери врага являются весьма существенными.

Впоследствии Зеленский сказал, что наступление российских войск на Харьков провалилось.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что во время наступления на Харьковщину, которое началось в мае, россиянам не удалось воплотить свои планы, однако они заставили украинских защитников растянуть свои силы.

По его словам, этим наступлением враг планировал приблизиться к Харькову, чтобы можно было уничтожать город, запугивать местное население и создавать условия для дальнейшего продвижения. Кроме того, россияне планировали наступление на Харьков и со стороны Луганской области, продавив линию обороны Украины. Но эти планы враг не смог воплотить, поскольку Силы обороны хоть и имели дефицит сил и ресурсов, но смогли организовать эффективную оборону, уничтожая россиян.

Россияне не прекращают штурмы на Харьковском направлении. По данным Генштаба, за прошедшие сутки здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

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