На Харьковщине отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны России.

На Харьковском направлении ситуация остается очень напряженной, Россия готовится к штурмам в Волчанске. Об этом сообщает пресс-служба операционной зоны ОТГ "Харьков".

"В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. С этой целью противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии, провел мероприятия логистического обеспечения", - говорится в сообщении.

Также в ВСУ отмечают, что за минувшие сутки украинские воины на Харьковском направлении уничтожили или повредили 56 единиц вооружения и военной техники врага. в частности 1 танк, 1 ББМ, 4 артиллерийских системы, 25 автомобилей, 5 единиц специальной техники, 20 БпЛА.

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Также уничтожено 67 укрытий личного состава противника, 1 стартовая площадка запуска БпЛА, 2 места хранения боекомплекта.

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Россияне из-за больших потерь перебрасывают на Харьковщину подразделения из Луганской области. Как сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев, оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

Аналитик Bild отмечал. что Украина сможет использовать захваченные части в Курской области РФ для обмена на захваченные Россией территории Харьковщины.

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