Оккупанты захватили центр Красногоровки, ситуация крайне тяжелая, - Bild

До войны в городе проживало около 15 000 человек.

Российские войска захватили 60% города Красногоровки на Донбассе.

Об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Рьопке. Красногоровка находится в 20 км к западу от Донецка возле села Старомихайловка. До войны в городе проживало около 15 000 человек. Российские войска вошли туда в начале апреля. С тех пор там идут уличные бои, ВС РФ регулярно доставляют в город подкрепления.

"Ситуация в Красногоровке крайне тяжелая для украинской армии. Российские оккупационные силы захватили центр города и пополнили свои войска там танками и БМП. Сейчас они контролируют около 60% города", - пишет Рьопке. Видео дня

На втором участке фронта в Донецкой области, по его данным, ВС РФ взяли село Уманское к западу от Авдеевки. Бои за него продолжались 1,5 месяца. На границе Харьковской и Луганской областей российские войска взяли села Ивановка и Кисловка.

Война в Украине - последние новости

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, российская армия ежемесячно может терять около 24 тысяч своих солдат, это происходит из-за империалистической мании Путина.

Российские "Медиазона" и "Би-би-си" ведут список имен погибших российских военных, о смерти которых сообщали публично. Им известно уже более 55 тысяч имен.

Российские потери в живой силе не имеют особого значения в этой войне. Главным приоритетом агрессора является совершенствование технической стороны своей армии, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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