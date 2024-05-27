ВСУ уничтожили 28 артсистем и 15 ББМ на фронте: Генштаб раскрыл подробности

Потери России в войне превысили 502 тысячи солдат.

Вооруженные силы Украины обезвредили за сутки еще 1150 российских солдат на фронте за прошедшие сутки, 26 мая.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины составляют уже 502 340 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц российской военной техники и вооружения:

танков - 7671 (+9);

боевых бронированных машин - 14818 (+15);

артиллерийских систем - 12981 (+28);

РСЗВ - 1084 (+1);

средства ПВО - 815 (+1);

самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42);

крылатые ракеты - 2221 (+12);

корабли /катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55);

специальная техника - 2118 (+7).

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Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, российская армия ежемесячно может терять около 24 тысяч своих солдат, это происходит из-за империалистической мании Путина.

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Российские "Медиазона" и "Би-би-си" ведут список имен погибших российских военных, о смерти которых сообщали публично. Им известно уже более 55 тысяч имен.

Российские потери в живой силе не имеют особого значения в этой войне. Главным приоритетом агрессора является совершенствование технической стороны своей армии, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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