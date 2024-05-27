ВСУ уничтожили 28 артсистем и 15 ББМ на фронте: Генштаб раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины обезвредили за сутки еще 1150 российских солдат на фронте за прошедшие сутки, 26 мая.
Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне против Украины составляют уже 502 340 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц российской военной техники и вооружения:
- танков - 7671 (+9);
- боевых бронированных машин - 14818 (+15);
- артиллерийских систем - 12981 (+28);
- РСЗВ - 1084 (+1);
- средства ПВО - 815 (+1);
- самолетов - 357 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10467 (+42);
- крылатые ракеты - 2221 (+12);
- корабли /катера - 27 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55);
- специальная техника - 2118 (+7).
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Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, российская армия ежемесячно может терять около 24 тысяч своих солдат, это происходит из-за империалистической мании Путина.
Российские "Медиазона" и "Би-би-си" ведут список имен погибших российских военных, о смерти которых сообщали публично. Им известно уже более 55 тысяч имен.
Российские потери в живой силе не имеют особого значения в этой войне. Главным приоритетом агрессора является совершенствование технической стороны своей армии, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.