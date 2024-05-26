Он объяснил, почему Путин считает, что может вторгаться в другие страны.

Российская армия ежемесячно может терять около 24 тысяч своих солдат, это происходит из-за империалистической мании Путина.

С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц во время общения с гражданами на фестивале демократии. "Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все ради империалистической мании величия российского президента", - цитирует его ntv.

Канцлер добавил, что кремлевский правитель нарушает чужие границы, поскольку считает Украину и Беларусь частями России. Шольц отметил, что Путин несет ответственность за гибель украинских военных и гражданских.

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Потери России в Украине: последние новости

Российская оккупационная армия ежедневно теряет на поле боя живую силу и технику. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в незаконной войне более 501 тысячи военных.

Российские "Медиазона" и "Би-би-си" ведут список имен погибших российских военных, о смерти которых сообщали публично. Им известно уже более 55 тысяч имен.

20 мая Генштаб сообщил, что РФ потеряла почти две тысячи солдат и более 340 единиц техники во время нового наступления на Харьковском направлении.

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