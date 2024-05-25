По словам военного, россияне пытаются совершенствовать армию технически, а потери пехоты всем безразличны.

Российские потери в живой силе не имеют особого значения в этой войне. Главным приоритетом агрессора является совершенствование технической стороны своей армии, рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Мясные штурмы для россиян - это просто "база". Они здесь менять ничего не собираются. Их полностью устраивает такая тактика на поле боя. Они могут ее себе позволить морально. Они могут себе ее позволить ресурсно. Это абсолютно укладывается в их культуру. Как власти, так и населения", - говорит он.

Вместе с тем, по мнению Жорина, россияне определили себе другие направления для совершенствования армии, и в этом смысле они с каждым днем становятся опаснее. По словам военного, россияне пытаются совершенствовать роботизированную технику, авиацию, ПВО. Например, сейчас агрессор работает над возможностью использовать планирующие авиабомбы (так называемые КАБы) весом в 2,5 тонны.

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"А пехота - зачем им тратить ресурсы на массовую эффективную подготовку солдат, если им в целом пока пох***, сколько их погибнет? Просто пехота и качественная подготовка солдат никогда не была их приоритетом", - объясняет Жорин.

Российские потери на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1140 российских оккупантов. Таким образом, общие вражеские потери пересекли "юбилейную" отметку в 500 тысяч убитыми и ранеными.

По словам президента Владимира Зеленского, еженедельно на фронте погибает 2-3 тысячи российских солдат. Например, в битве за Харьков, которая идет уже две недели, россияне теряют в 8 раз больше солдат, чем ВСУ.

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