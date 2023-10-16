Для российских оккупационных войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь. Такое мнение высказал военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
Как отметил эксперт в эфире 24 канала, в районе Авдеевки уже тысячи ликвидированных захватчиков, которые пытались удариться об авдеевский гарнизон. Враг несет потери и в технике – уничтожены танки, бронированные машины, артиллерия и ЗРК.
"Можно сказать, что для них это "Бахмут-2", но только по потерям", – сказал Свитан.
По его словам, количество сил и средств, которые россияне бросали на уничтожение украинского гарнизона в Авдеевке в течение 10 лет, "было в разы больше".
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По информации от Генерального штаба ВСУ, в течение суток были отражены десятки атак российских оккупантов. Враг атаковал на нескольких направлениях – произошло 53 боевых столкновения. В частности, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
Кроме того, россияне концентрируют усилия на захвате Купянска Харьковской области. Начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что враг применяет на Лимано-Купянском направлении штурмовые роты.
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