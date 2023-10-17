Россияне надеялись, что их наступление станет неожиданностью для украинских воинов и сломает оборону.

15 октября российские оккупанты продолжили наступление с целью окружение Авдеевки Донецкой области. Захватчикам не удалось добиться успехов, но они могут в ближайшее время активизировать попытки окружить город.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что сейчас им вряд ли удастся достичь решающего прорыва или окружить Авдеевку.

В то же время аналитики предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

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Украинский военный обозреватель отметил, что российские войска проникли на украинские фланги вокруг Авдеевки и представляют значительную угрозу для украинских позиций, несмотря на то, что окружение города в ближайшее время вряд ли возможно.

Российские войска сосредоточили значительную группировку сил в составе подразделений 15 мотострелкового и 11 стрелкового полков на фронте между Авдеевкой и Донецком и уже совершили наступательные действия в этом районе. Как отмечают российские источники, батальоны проводят сплоченные нападения, масштабы которых превышают большинство российских или украинских атак на этом этапе войны.

Эта российская группировка, вероятно, сможет вести наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российские командиры захотят понести относительно большие потери, несмотря на то, что их будет недостаточно для стремительного прорыва.

Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны отбили более 15 российских штурмов возле Авдеевки, а также к северо-западу и юго-западу от населенного пункта.

Аналитики ISW не нашли визуального подтверждения заявлений о продвижении России в этом районе или геолокационных видеозаписей каких-либо других достижений оккупантов

По данным российских источников, 15 октября продвижение оккупантов в этом районе значительно уменьшились по сравнению с предыдущими днями. Российский военный блогер признал, что ВСУ все еще присутствуют на Авдеевском коксохимическом заводе после противоречивых заявлений России о российском контроле над заводом.

Как украинские военные наблюдатели, так и российские источники заявили, что российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидалось, темпами продвижения.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 12 октября заявил, что российские войска вели штурм при поддержке авиации на 10-12 направлениях вокруг населенного пункта, тогда как 15 октября Генштаб Украины сообщил, что бои велись лишь возле шести населенных пунктов.

14 октября представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун заявил, что темпы наступательных действий РФ под Авдеевкой снизились, а российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава с момента активизации наступательных действий в этом районе 9 октября.

Бои за Авдеевку - вот что сейчас стоит знать

Российские захватчики уже около недели продолжают штурм Авдеевки. Но успехи захватчиков крайне незначительны и стоят агрессору больших потерь. Российские "военкоры" жалуются на нехватку медицинского персонала, чтобы спасать недобитых оккупантов, и ноют о слишком крепких укреплениях ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром, 16 октября, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел бесполезные штурмовые действия в районе Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, было отражено более 15 вражеских атак.

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