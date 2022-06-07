Оккупанты перемещаются в направлении Херсона, сообщил глава ОВА.

Российские оккупанты отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района на Запорожье, возможно, в рамках ротации.

Как сообщает Telegram-канал Запорожской областной военной администрации, об этом сказал ее председатель Александр Старух в телеэфире, информируя о ситуации в области относительно российского вторжения.

По его словам, перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона.

Старух отметил, что оккупанты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке Запорожского региона.

"По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости", - сообщил Старух.

По его информации, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным силам давать отпор оккупантам. Сейчас обустроено много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Председатель ЗОВА подчеркнул также, что насущным вопросом остается работа АЭС и общая ситуация в городе Энергодар. По его словам, станция продолжает работать, хотя сотрудники находятся под постоянным давлением. Так или иначе, атомная электростанция остается украинской и дает электроэнергию в нашу энергосистему.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал самые опасные направления на фронте, это Запорожское и Северодонецкое направления.

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