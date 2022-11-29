Мародеров нисколько не смущает, что они продают авто, которые принадлежат не им.

Во временно оккупированном Бердянске рашисты не скрывают своего мародерства. Россияне продают машины, которые они угнали из Мариуполя.

В Telegram-канале "Катарсис" уже показали доказательства мародерства рашистов. Так, один из оккупантов не пытается скрыть свои преступления, а наоборот публикует объявления о продаже угнанных авто.

Некий рашист, который подписан как Виктор, не прячет своего лица. Он поставил в фото своего профиля "гордое" селфи с военной форме. Оккупант не стал описывать характеристики машины и не указал, является ли он ее владельцем.

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Однако в комментариях нашлись люди, которые вскрыли мародерство россиянина. Пользователи написали:

"А владелец знает, что она у тебя? Эта тачка из Мариуполя, человек бы ее никогда не продал. Они ее дома угнали!".

Удалось ли мародеру продать украденное авто и согласился ли кто-то покупать машину у рашиста - не сообщается. Однако в комментариях пользователи также отметили, что подобные случаи встречаются среди оккупантов часто. Россияне пытаются получить как можно больше "выгоды", а потому крадут и продают все, что видят.

Мародерство оккупантов: что известно о военных преступления россиян

Российские оккупанты успели "прославиться" своим мародерством с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. Они воруют все: стиральные машинки, сковородки, одежду и даже женское нижнее белье.

Не так давно стало известно, что россияне не изменяют своим традициям и сейчас. Они воруют велосипеды у жителей Херсонской области. Помимо этого, рашисты врываются в частные дома и грабят местных жителей.

Также появилась информация о том, что россияне на захваченной территории регистрируют своих "нотариусов", чтобы украсть имущество украинцев. А в Мелитополе оккупанты, бежавшие из Херсонщины, мародерят и насилуют людей.

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