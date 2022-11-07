РФ хочет сохранить сухопутный коридор в оккупированный Крым, рассказал обозреватель.

Российские войска строят линию обороны вокруг временно оккупированного Бердянска в Запорожской области и в Мелитополе, чтобы удержать сухопутный коридор в захваченный Крым.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, почему для РФ так важны Бердянск и Мелитополь.

"Бердянск – это не только порт. Бердянск важен, прежде всего, как выход к Азовскому морю, – отметил он. – О том, что строятся линии обороны в Бердянске, стало известно вчера (6 ноября), и это в общем-то вкладывается в общую концепцию россиян, которая связана с тем, чтобы сохранить так называемый проход в Крым. Мариуполь, Мелитополь, Бердянск – те города, которые могут обеспечить сухопутный проход. По большей части Мелитополь".

По словам Поповича, Мелитополь важен как логистический хаб:

"Там есть узел дорог, которые ведут с одной стороны в Мариуполь, а с другой стороны – в Запорожье, там прямая дорога идет через Васильевку, с третьей стороны – в Бердянск и дальше в Херсонскую область в Новую Каховку по левому берегу Днепра. Это проход в Крым, и автомобильный, и железнодорожный".

Эксперт добавил, что россияне должны будут удерживать Мелитополь, если они хотят удержать сухопутный коридор в Крым:

"А они хотят его удержать, потому что на сегодняшний день в общем-то все их мирные предложения, которые они пытаются из каждых утюгов нам предъявить и предъявить нашим партнерам, они как раз и заключаются в том, чтобы этот коридор сохранить".

Россияне строят линию обороны вокруг Бердянска и в Мелитополе: что известно

По данным штаба исполкома Бердянска, оккупанты активно строят линию обороны вокруг города, а в соседние села завезли мобилизованных россиян.

Тем временем, в Мелитополь россияне массово свозят людей с других временно захваченных территорий. Они заселяют их в пустые дома на территории города и окружающих сел. А в отдельных местах рашисты также пытаются выстраивать оборону.