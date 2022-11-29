С ними не может справиться даже оккупационная администрация.

Во временно оккупированном Мелитополе ухудшилась криминогенная ситуация из-за прибытия в город российских солдат, отошедших с правого берега Днепра.

После поражения в Херсоне большое количество оккупантов с того направления расселили в городе. Они имеют крайне низкую дисциплину, сообщают в Центре национального сопротивления

Солдаты мародерят в магазинах, устраивают разборки и насилуют. По данным центра, оккупационное руководство не может повлиять на ситуацию, даже "бросая нарушителей на подвал" и угрожая расстрелами.

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"Россияне продолжают заниматься любимым делом - совершать преступления против мирного населения. Центр национального сопротивления призывает жителей города выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Вернемся домой после деоккупации Мелитополя Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Что происходит в Мелитополе

Как известно, город находится во временной оккупации с 26 февраля. В сентябре мэр города Иван Федоров сообщал, что из Мелитополя уехало более половины жителей.

Летом сообщалось, что украинские партизаны порезали горло российскому военнослужащему, который приставал к несовершеннолетней девушке.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что в оккупированном городе 12 мобилизованных россиян устроили перестрелку в кафе.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, в Мелитопольском районе возможно очень быстрое контрнаступление ВСУ.

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