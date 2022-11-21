Жителей временно захваченных территорий призвали не сотрудничать с российскими властями и по возможности покинуть регион.

Российские оккупанты пытаются сформировать на временно захваченных территориях Украины так называемые "нотариальные округа", которые бы работали по законодательству РФ.

Они уже начали регистрацию российских "нотариусов", сообщает Центр национального сопротивления.

Таким образом оккупанты хотят легализовать оформление и переоформление имущества, которое они украли у местных мирных жителей.

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"Заметим, что ни один из документов, которые заверяют эти псевдонотариусы, не является правомерным. Поэтому эти операции по переоформлению имущества не будут признанными в мире и Украине. Поэтому они не являются подтверждением права собственности на имущество", - подчеркнул ЦНС.

Центр национального сопротивления также призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупационной властью и по возможности покинуть регион до его освобождения.

Мародерство россиян в Украине

Полномасштабная война в Украине началась 24 февраля. Российские захватчики после оккупации украинских территорий отличились массовым мародерством.

В Луганской области они воровали украинское зерно поездами. Такая ситуация сложилась и на других временно захваченных территориях.

Перед отступлением оккупанты вывозили награбленное имущество с правого берега Херсонской области и даже украли енота.

На левом берегу Херсонщины российские захватчики продолжают ограбление и фурами вывозят частное и государственное имущество в РФ.

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