Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины.

Оккупанты продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредотачивает на Донецком направлении. На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на территории Украины. На Сиверском направлении подразделения противника продолжают обустраивать дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из артиллерии и минометов российские оккупанты осуществили обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанесли ракетный удар по населенному пункту Десна. Они продолжают попытки ведения воздушной разведки при помощи БпЛА на указанном направлении.

На Харьковском направлении основные усилия оккупантов сосредотачивались на удержании занятых рубежей, проведении контратак с целью восстановления утраченных позиций. Отмечено привлечение противником диверсионно-разведывательных групп.

Проблемы с мобилизацией в РФ - что известно

У российских оккупантов возникли серьезные проблемы с мобилизацией граждан для войны против Украины. По данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что в приграничных областях Российская Федерация тренирует около 2,5 тысячи резервистов, которых потом оправят воевать в Украину.

В то же время из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Кроме того, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

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