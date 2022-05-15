В приграничных областях Российская Федерация тренирует резервистов.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
"Командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что подготовка резервистов ведется в приграничных областях: "На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне".
Как писал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.
Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.
Россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.