Подготовку проводят в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

В приграничных областях Российская Федерация тренирует резервистов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

"Командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что подготовка резервистов ведется в приграничных областях: "На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до двух с половиной тысяч резервистов. Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне".

Как писал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

Ранее в МВД Украины заявляли, что после новой попытки россиян активизировать боевые действия в Украине у президента РФ Владимира Путина останутся два варианта решений: замораживание конфликта или открытая мобилизация.

Россияне призывного возраста негативно относятся к перспективе мобилизации, некоторые имели смелость назвать войну в Украине преступной.

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