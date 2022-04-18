Артобстрел состоялся вчера в 20:40.

Оккупанты обстреляли здание патрульной полиции в Лисичанске, шестеро сотрудников госпитализированы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вчера в 20:40 был осуществлен артобстрел Лисичанска. "Несколько российских снарядов попали в админздание областного Управления патрульной полиции. Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы", - сообщил Гайдай.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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