Украина пытается добиться от оккупантов открытия спецкоридора для вывоза раненых украинских военных.

Украина с привлечением международных структур требует от российских оккупантов открыть специальный коридор для эвакуации из Мариуполя раненых военных.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", — подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку в переговорах с Россией. Глава государства добавил, что сейчас продолжаются переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться.

Блокада Мариуполя

Мариуполь, разрушенный на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. В настоящее время в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "зачистить от неблагонадежных". В городе продолжаются ожесточенные бои.

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