США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов.

Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в оборонном ведомстве США.

Официальные лица, чей брифинг был дан на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска будут готовиться возобновить наступление на Славянск, на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Вас также могут заинтересовать новости: