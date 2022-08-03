Александр Коваленко считает, что россиянам не удастся захватить тот "клаптик" свободной Луганщины, который контролируют ВСУ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что оккупанты не смогут захватить все территории Луганской области. Однако рашисты все же попытаются проводить бои за свободный "клаптик" региона.

Такими мыслями он поделился в интервью "24 каналу".

По мнению Коваленко, оккупанты не смогут захватить всю Луганщину, потому что они не могут эффективно использовать тактику огневого вала. На том "клаптике", который остается под контролем ВСУ, рашистам не удастся использовать именно эту тактику. Все дело в том, что оккупанты сразу же получат мощный ответ.

"Им, например, не позволяют это сделать расстояния, которые может покрывать их артиллерия, до того, чтобы не оказаться именно в ситуации контрбатарейной борьбы", - отметил Коваленко.

Однако оккупанты все равно попытаются захватить всю Луганщину, считает эксперт. Рашисты не понимают, что когда они начнут использовать свою артиллерию, она сразу же окажется в зоне контрбатарейной борьбы. Именно тогда наша украинская артиллерия покажет и докажет, что у нее есть преимущество как по точности, так и дальнобойности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что луганские партизаны усложнили оккупантам подвоз боеприпасов.

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