Россияне использовали Луганскую железную дорогу для поставки БК на фронт.

Луганские партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой возле Сватово.

Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, подвоз железной дорогой боеприпасов для оккупантов теперь затруднен.

"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватово. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, которая управляет светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги. Ранее орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт", - рассказал он.

Гайдай отметил, что оккупантам "не везет".

"Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме... Спасибо нашим за сопротивление", - добавил он.

Как писал УНИАН, 12 июля в оккупированном Россией Луганске противник потерял очередной склад с боеприпасами.

На следующий день в Луганске снова были слышны взрывы. В городе взорвали еще один склад с боеприпасами российской оккупационной армии.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Луганщину будут освобождать во время военной контрнаступательной операции на востоке Украины.

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