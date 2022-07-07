Ожидается увеличение артобстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов в приграничье.

Из-за наращивания оккупантами системы огневого поражения на Сумском направлении ожидается увеличение артобстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов приграничья.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, на Черниговском, Сумском, Конотопском направлениях активность противника в течение недели характеризовалась нанесением авиаударов и обстрелами наших войск, в том числе тех, которые выполняют задачи на границе.

"Противник осуществляет наращивание своей системы огневого поражения. Так, в течение недели им было перемещено на Сумское направление батарею 152-мм самоходных установок "Гиацинт-Б" и "Градов" в направлении Шостки. В дальнейшем ожидается увеличение артиллерийских обстрелов позиций наших войск, населенных пунктов приграничных районов, а также проведение демонстрационных действий вдоль госграницы Украины", - отметил Громов.

Ситуация на Сумщине:

6 июля 2022 года войска РФ обстреливали Сумщину из минометов, "Градов" и сбрасывали бомбы с беспилотников.

4 июля россияне обстреляли Сумщину фосфорными и кассетными снарядами.

3 июля 2022 года в течение дня РФ выпустила по Сумщине более 230 мин и снарядов различного калибра.

30 июня оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины из минометов и пулеметов.

Вас также могут заинтересовать новости: