В результате обстрелов повреждено админздание, учебное заведение и частный дом.

Вражеские войска сегодня обстреливали гражданские объекты на Сумщине из минометов, "Градов" и сбрасывали взрывчатку с беспилотников.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня враг несколько раз осуществлял обстрел по Миропольской, Краснопольской и Хотинской общинах. Русские вели минометный огонь, запускали ракеты с БМ21, сбрасывали бомбы с беспилотников. Пострадавших нет", - отметил он.

По словам Живицкого, в Миропольской общине ракета попала в сарай.

Кроме того, он добавил, что по юношеской общине в течение дня россияне открывали огонь из пулеметов и различного стрелкового оружия.

Также в первой половине дня прилетело 4 ракеты по Шалыгинской общине, впоследствии враг обстрелял из минометов Эсманскую общину.

"В результате артобстрелов со ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел на пограничные выбиты стекла в админздания, выбиты стекла и иссечено осколками фасад филиале учебного заведения и пробито кирпичную стену частного дома", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, украинцев призвали воздержаться от поездок пограничной зоной на Сумщине.

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