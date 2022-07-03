В течение дня российские оккупанты выпустили по территории Сумщины более 230 мин и снарядов различного калибра.
Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сегодня Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине.
"В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов различного калибра. Пострадали пять общин: Знобь-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская", - рассказал он.
В частности, около 9:30 по Знобь-Новгородской общине начался массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов калибра 120, 152 мм. Всего зафиксировано 120 выстрелов (приходов).
Вследствие этого сгорел один автомобиль.
В 09: 45 также по окраинам одного из сел Знобь-Новгородской общины был минометный обстрел - 20 приходов.
Также около 10:00 при минометном обстреле по Новослободской общине повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач, а в полдень в Великописаревской общине после минометного прилета загорелся жилой дом.
В то же время, с 12:30 в направлении г. Белополье с территории РФ было зафиксировано 10 приходов из САУ, после этого - еще огонь из миномета.
В это же время продолжался минометный обстрел Хотынськой общины (30 прилетов), а с 16:00 - еще 20 мин.
Кроме того, около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас - последствия уточняются.
По данным ОВА, в 20:00 россияне начали лупить из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната, через полчаса накрыли из артиллерии. В результате чего вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие.
"Как минимум три человека пострадали - это пациенты заведения, которые сейчас в больнице", - сообщил Живицкий.
Напомним, также на Сумщине оккупанты обстреляли общину фосфорными снарядами.