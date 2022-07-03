Пострадало трое пациентов Атинского психоневрологического интерната, который обстреляли из минометов и артиллерии.

В течение дня российские оккупанты выпустили по территории Сумщины более 230 мин и снарядов различного калибра.

Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сегодня Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине.

"В течение дня россияне выпустили более 230 мин и снарядов различного калибра. Пострадали пять общин: Знобь-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская", - рассказал он.

В частности, около 9:30 по Знобь-Новгородской общине начался массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов калибра 120, 152 мм. Всего зафиксировано 120 выстрелов (приходов).

Вследствие этого сгорел один автомобиль.

В 09: 45 также по окраинам одного из сел Знобь-Новгородской общины был минометный обстрел - 20 приходов.

Также около 10:00 при минометном обстреле по Новослободской общине повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач, а в полдень в Великописаревской общине после минометного прилета загорелся жилой дом.

В то же время, с 12:30 в направлении г. Белополье с территории РФ было зафиксировано 10 приходов из САУ, после этого - еще огонь из миномета.

В это же время продолжался минометный обстрел Хотынськой общины (30 прилетов), а с 16:00 - еще 20 мин.

Кроме того, около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас - последствия уточняются.

По данным ОВА, в 20:00 россияне начали лупить из минометов по территории и помещениям Атинского психоневрологического интерната, через полчаса накрыли из артиллерии. В результате чего вспыхнул пожар в столовой заведения, разрушен админкорпус и общежитие.

"Как минимум три человека пострадали - это пациенты заведения, которые сейчас в больнице", - сообщил Живицкий.

Напомним, также на Сумщине оккупанты обстреляли общину фосфорными снарядами.

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