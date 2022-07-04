Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине.

По Сумщине в воскресенье россияне выпустили более двух сотен снарядов, снова стреляли запрещенными фосфорными и кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.

"Россия снова использовала запрещенное оружие на Сумщине. В течение дня в воскресенье россияне выпустили более 230 мин и снарядов различного калибра, пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская", - проинформировал Живицкий.

Так, по его данным, 3 июля в 9.30 по Зноб-Новгородской общине начался массовый обстрел, предположительно из САУ, с использованием фосфорных и флешетних снарядов калибра 120, 152 мм. Всего 120 выстрелов (приходов). Сгорел один автомобиль.

"В 09.45 также по окраинам одного из сел Знобь-Новгородской общины был минометный обстрел, 20 приходов. Около 10 утра по Новослободской общине при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач. В полдень в Великописаревской общине после минометного прилета загорелся жилой дом", - сообщил Живицкий.

Также он проинформировал об обстрелах в направлении г. Белополье. Там в полдень с территории РФ было 10" приходов " из САУ, после этого - еще огонь из миномета, сказал он.

"В это же время продолжался минометный обстрел Хотинской общины, 30 прилетов. А с шестнадцати часов-еще 20 мин. Около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас. Последствия уточняются", - проинформировал Живицкий.

Ранее россияне ударили "Смерчем" по Краматорску, в результате удара ранена женщина.

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