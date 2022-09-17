Ранее оккупанты планировали провести псевдореферендум на захваченных территориях 11 сентября, однако после успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине перенесли его на неопределенный срок.

Оккупанты накапливают технику и войска в Сватовском районе и считают дезертирами тех, кто отступил из Харьковской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ранее оккупанты планировали провести псевдореферендум на захваченных территориях 11 сентября, однако после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области перенесли его на неопределенный срок.

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Глава ОВА также добавил, что на оккупированных территориях захватчики отключают интернет, поэтому население оккупированных районов Луганской области изолировано от внешнего мира.

Он также уточнил, что россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники.

Так, в Хомовке в Сватовском районе на территории местного аграрного лицея размещена военная техника, а в корпусах - личный состав противника.

Гайдай отметил, что оккупанты считают дезертирами тех, кто отступил из Харьковской области, как захватчиков из 202-го стрелкового полка 2-го армейского корпуса, которые вынуждены были бежать под давлением ВСУ.

После поражения под Харьковом российские войска установили новую линию обороны - по реке Оскол и Сватово Луганской области. Это один из немногих путей снабжения группировки сил РФ из Белгородской области на востоке Украины, которые враг до сих пор контролирует. В то же время западные аналитики сомневаются в способности россиян удерживать свои позиции.

Институт изучения войны обратил внимание, основываясь на показаниях самих рашистских блогеров, что группировка у Оскола не получает подкрепления. Часть разбитых Украиной войск ВС РФ российское командование перебросило дальше в Донецкую область. Поэтому вести длительную оборону враг не сможет, считают аналитики.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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