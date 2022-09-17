В регионе усилилось партизанское движение.

На оккупированных территориях Луганщины российские оккупанты усилили проверки местного населения на улицах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе - им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, листовки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не на чем будет ездить - системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - рассказал он.

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Кроме того, по словам Гайдая, среди так называемого "руководства ЛНР" начались внутренние "споры".

По его мнению, убийство 16 сентября в Луганске так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко - это дело рук вожака "ЛНР" Леонида Пасечника.

"Покоя нет и не будет рашистам на оккупированных территориях... Деокупация близко, ее чувствуют и сами оккупанты и коллаборанты, кое-кто убежал, а кто-то отсиживается в деревнях у границы, потому что Россия их не пускает", - отметил председатель ОВА.

Напомним, несколько ранее в оккупированном Бердянске убили "заммэра" и его жену.

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