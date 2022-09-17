На оккупированных территориях Луганщины российские оккупанты усилили проверки местного населения на улицах.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Говорят, что "паники нет", но на самом деле оккупанты и коллаборанты в ужасе - им повсюду видятся партизаны, на улицах городов все чаще появляются желто-голубые ленты, листовки-"приветы", а так называемым "милиционерам" скоро не на чем будет ездить - системно имеют порезанные колеса в автомобилях", - рассказал он.
Кроме того, по словам Гайдая, среди так называемого "руководства ЛНР" начались внутренние "споры".
По его мнению, убийство 16 сентября в Луганске так называемого "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко - это дело рук вожака "ЛНР" Леонида Пасечника.
"Покоя нет и не будет рашистам на оккупированных территориях... Деокупация близко, ее чувствуют и сами оккупанты и коллаборанты, кое-кто убежал, а кто-то отсиживается в деревнях у границы, потому что Россия их не пускает", - отметил председатель ОВА.
Напомним, несколько ранее в оккупированном Бердянске убили "заммэра" и его жену.