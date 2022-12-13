Кроме этого, новомобилизованных используют для обманных маневров.

Россияне используют мобилизованных и бывших заключенных для разминирования территорий перед украинскими позициями.

Об этом рассказал капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык в эфире информационного телемарафона.

"Они зэков и тех, кого наловили на улицах, мобилизованных, не просто бросают на огневые позиции без подготовки, они их используют для разминирования территории перед нашими позициями...", - сообщил он.

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Также, по его словам, россияне используют новомобилизованных для обманных маневров: показывают, что, вроде, они штурмуют, их уничтожают, а в это время с другой стороны подступают более подготовленные российские войска.

Потери и поражения РФ

В РФ становится "тревожнее", поскольку взрывы там раздаются все чаще. Так, ночью "прилетело" в Брянскую область. Взрывы произошли в воинской части.

Однако РФ пытается продолжать полномасштабную войну. Запасов у страны-агрессора все меньше. СМИ сообщили, что Путину уже приходится использовать боеприпасы 40-летней давности.

Кроме этого, утром уже стало известно о новых успехах ВСУ. Защитники Украины отбили оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

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