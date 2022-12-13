Защитники Украины отбили оккупантов в районах 16 населенных пунктов.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Кроме этого, защитники нашей страны "прожарили" врага и нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники рашистов.

Об успехах ВСУ говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины относительно оперативной информации по состоянию на 06: 00.Отмечается, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, осуществляет обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии соприкосновения, проводит инженерное оборудование оборонительных рубежей и позиций.

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"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес семь ракетных ударов, пять из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон.

"Есть потери среди мирных жителей", - отметили в Генштабе.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - говорится в сообщении.

Также Генштаб рассказал, что враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Обильное Сумской области, а также Стрелечье, Старица, Огурцове, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы четырех населенных пунктов Харьковской области и еще четырех - Луганской. На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районам трех населенных пунктов Донецкой и одного - Луганской области.

"На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двенадцати населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти 20 населенных пунктов; на Новопавловском направлении оккупанты осуществили обстрелы из артиллерии различных типов районы ПЯТИ населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенного пункта Времевка Донецкой области и 14 населенных пунктов Запорожской области; на Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией соприкосновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и город Херсон.

Война в Украине: последние новости

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия готовится и может нанести массированный удар в любое время. Блэкауты - последняя надежда рашистов.

Также СМИ сообщили, что России приходится использовать боеприпасы 40-летней давности. К началу 2023 года страна-агрессор может полностью израсходовать исправные запасы.

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