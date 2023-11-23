В частности, боевики "Вагнера" начали получать ветеранские удостоверения и соответствующие бонусы.

В Российской Федерации наблюдаются признаки реабилитации отдельных членов частной военной кампании "Вагнер" после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, 14 ноября 2023 отдельной группе "вагнеровцев" выдали официальные удостоверения ветеранов. Это первый случай, когда членов "Вагнера" официально признали ветеранами.

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"Российское Министерство обороны начало новую систему, которая позволяет ветеранам "Вагнера" получать ветеранские удостоверения и соответствующие бонусы. Группа "Вагнера" недавно вошла в командную структуру Национальной гвардии России (Росгвардии)", - отмечается в сообщении.

"Весьма вероятно, что это свидетельствует о реабилитации некоторых элементов "Вагнера" российской администрацией", - сказано в сообщении.

Как отмечает разведка, это происходит после долгого периода неопределенности относительно того, как российские власти будут относиться к персоналу "Вагнера" после мятежа и неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года.

Неудачный мятеж ЧВК"Вагнер"

Как сообщал УНИАН, 23 июня основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин отправил своих бойцов в Москву из "маршем справедливости", чтобы отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Их лидер боевиков неоднократно обвинял в неэффективности ведения войны против Украины.

Тогда наемники захватили Ростов-на-Дону и прошли несколько областей России. На своем пути они сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет, в результате чего погибло более 10 российских военных.

В 200 километрах от российской столицы Пригожин остановил войска и приказал им возвращаться. Заявлялось, что это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, который пообещал "вагнеровцам" безопасность.

23 августа, ровно через два месяца после мятежа, в Тверской области разбился самолет Пригожина, на борту которого находился сам главарь ЧВК и его соратники.

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