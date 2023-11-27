Всего за сутки произошло более 60 боевых столкновений.

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Северском и Слобожанском направлениях россияне проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на другие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силы обороны отразили семь атак.

Видео дня

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Бойцы ВСУ стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили семь атак.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее ивового Запорожской области.

В то же время, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, нанесли оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении защитники Украины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылу россиян.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 ноября - главные новости

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 26 ноября авиация Вооруженных сил Украины нанесла три удара личному составу, вооружению и военной технике русских. Так, бойцы ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов врага.

В то же время оккупанты нанесли один ракетный и 34 авиационных удара и совершили 51 обстрел из РСЗО по украинским и населенным пунктам.

Вас также могут заинтересовать новости: