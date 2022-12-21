Во вторник, 20 декабря 2022 года, российские захватчики нанесли удар по центру Курахово Донецкой области. Враг бил по городу из артиллерии.
Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, в результате удара один человек ранен.
"По меньшей мере один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто – таковы последствия обстрела российской артиллерией Курахово", – написал Кириленко.
Россияне ударили по центру города около 21 часа.
"Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут вред только гражданским", – отметил председатель ОВА.
При этом, это не первый обстрел Курахово за сегодня.
"Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла", – подчеркнул Кириленко.
Ситуация на Донетчине
Российские оккупанты постоянно наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. 15 декабря в Донецкой ОВА сообщили, что враг ночью и утром обстреливал Донетчину вдоль всей линии фронта. В результате атаки есть погибшие и раненые мирные жители.
8 декабря в результате артобстрела оккупантами Торецка один человек погиб, и еще двое были ранены. Снаряды попали в частный сектор — разрушено и повреждено не менее 12 домов.
Кроме того, в Институте изучения войны считают, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию. Эксперты прогнозируют, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.
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