В результате атаки по меньшей мере один человек получил ранения.

Во вторник, 20 декабря 2022 года, российские захватчики нанесли удар по центру Курахово Донецкой области. Враг бил по городу из артиллерии.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, в результате удара один человек ранен.

"По меньшей мере один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто – таковы последствия обстрела российской артиллерией Курахово", – написал Кириленко.

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Россияне ударили по центру города около 21 часа.

"Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут вред только гражданским", – отметил председатель ОВА.

При этом, это не первый обстрел Курахово за сегодня.

"Несколькими часами ранее российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла", – подчеркнул Кириленко.

Ситуация на Донетчине

Российские оккупанты постоянно наносят удары по населенным пунктам Донецкой области. 15 декабря в Донецкой ОВА сообщили, что враг ночью и утром обстреливал Донетчину вдоль всей линии фронта. В результате атаки есть погибшие и раненые мирные жители.

8 декабря в результате артобстрела оккупантами Торецка один человек погиб, и еще двое были ранены. Снаряды попали в частный сектор — разрушено и повреждено не менее 12 домов.

Кроме того, в Институте изучения войны считают, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию. Эксперты прогнозируют, что российские войска могут надеяться начать наступление на западе области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

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