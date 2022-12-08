Снаряды попали в частный сектор - разрушено и повреждено не менее 12 домов.

В результате артобстрела оккупантами Торецка Донецкой области один человек погиб, и еще двое ранены.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, снаряды попали в частный сектор — разрушено и повреждено не менее 12 домов.

"Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских - продолжают свою тактику террора", - отмечает Кириленко.

Видео дня

Он призвал людей эвакуироваться, потому что те, кто остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности.

Обстрелы россиянами Донецкой области

Донецкая область является одним из самых горячих районов ведения боевых действий. Российские оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты области.

7 декабря российские оккупанты ударили по центральной площади Ямполя Донецкой области, где люди получали гуманитарку. В результате обстрела ранены по меньшей мере три человека, повреждено административное здание и по меньшей мере семь жилых домов.

7 декабря российские оккупанты из РСЗО обстреляли город Курахово Донецкой области. Сразу после обстрела сообщалось, что погибли 8 гражданских лиц, 5 получили ранения. Позже количество погибших мирных жителей города Курахово увеличилось до 10.