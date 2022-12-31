За вчера еще три человека в области получили ранения.

На данный момент установить точное количество погибших от рук российских оккупантов в Мариуполе и Волновахе невозможно, однако за сутки стало известно о еще трех убитых россиянами гражданских в Донецкой области.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, за сутки еще три человека в области получили ранения.

"За 30 декабря стало известно о трех гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: двух в Бахмуте и одного в Диброве... Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - уточнил глава ОВА.

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Ситуация в Мариуполе:

На новогодние праздники российские оккупанты собираются ввести для жителей Мариуполя комендантский час и запрет на проведение массовых мероприятий.

27 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что российские захватчики продолжают перебрасывать военную технику через оккупированный Мариуполь в Бердянском направлении.

The Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что в оккупированном Мариуполе нашли более 10 тысяч новых могил.

По состоянию на 29 декабря 2022 года естественная смертность в Мариуполе за время этой фазы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, выросла в восемь раз. В городе проблемы с коммунальными услугами.

Захват Волновахи:

Российские захватчики оккупировали город Волноваха (65 км от Мариуполя) еще в первые недели полномасштабной войны. Волноваха остается оккупированной до сих пор.

Оккупационные войска впервые зашли туда 27 февраля, тогда украинскими защитники выбили их. В последующие дни россияне продолжили наступление на город и окончательно заняли его 11 марта.

Населенный пункт подвергался сокрушительным ударам врага. Россияне били по нему из артиллерии, РСЗО, бомбардировщиков. В результате боевых действий город был почти полностью уничтожен. Как сообщали в Госпогранслужбе, Волновахи как города уже не существует, поскольку инфраструктура полностью разрушена.

6 марта президент Владимир Зеленский присвоил этому городу почетный знак отличия "Город-герой Украины".

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