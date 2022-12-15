В Донецкой ОВА в очередной раз подчеркнули, что мирным жителям оставаться в области опасно, необходимо эвакуироваться.

Российские оккупанты ночью и утром обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта.

"На Волновахском направлении периодических артобстрелам подвергался Угледар - повреждены три дома, без пострадавших. На Донецком направлении без жертв, однако есть разрушения. В Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово, Веселый Гай и Трудовое - поврежден один частный дом. В Авдеевке ночью было два прилета по старой части города, а утром город подвергся обстрелам из "Градов" по жилому кварталу", - сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на Горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская громада.

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"В Раздоловке один человек погиб, трое ранены, один дом поврежден прямым попаданием. В Парасковиевке один человек ранен, повреждены 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в самом Соледаре - там без жертв. Еще три человека за прошедшие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада", - отметил глава ОВА.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что мирным жителям оставаться в Донецкой области опасно, необходимо эвакуироваться.

Война в Украине: ситуация на Донетчине

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области оккупанты 14 декабря убили двух гражданских людей, еще четверо получили ранения.

Сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки защитники Украины отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию. Эксперты прогнозируют, что российские войска могут надеяться развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки. Потенциальная наступательная операция может помочь продолжающимся наступлениям возле Донецка и Бахмута.

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