Российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию.
Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что российских военных с Херсонской области передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными.
Эксперты прогнозируют, что российские войска могут планировать начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.
Как отметили в ISW, российские силы планируют захватить всю Донецкую область, а потенциальная наступательная операция может усилить продолжающиеся наступления возле Донецка и Бахмута.
Однако, несмотря на потенциал россиян, аналитики считают, что они не смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.
При этом аналитики отметили, что украинская сторона прогнозирует, что российские войска могут начать наступление в начале 2023 года.
Кроме этого, в докладе аналитиков говорится, что Кремль, вероятно, активизирует информационные кампании, в которых будет идти речь о том, что в Украине ущемляют религиозные свободы и свободу прессы. Также аналитики отметили, что кремлевские чиновники признали, что есть жалобы на мобилизацию, несмотря на ее якобы "окончание".
О ситуации на Донбассе в ISW сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступление, а россияне проводили контратаки в районе Сватово и Кременной. Также россияне продолжали наступления в районе Бахмута и Авдеевки.
Ситуация вокруг Бахмута
Тяжелые бои вокруг Бахмута продолжаются с августа. ВСУ успешно удерживают позиции и отражают атаки россиян.
9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.
В свою очередь капитан Нацгвардии Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава возле Бахмута.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.