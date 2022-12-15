Таким образом они будут пытаться захватить территорию всей Донецкой области.

Российская армия может начать наступление на западе Донецкой области с целью захватить всю ее территорию.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что российских военных с Херсонской области передислоцировали в разные районы Донбасса и усилили мобилизованными.

Эксперты прогнозируют, что российские войска могут планировать начать наступление на западе Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара и Павловки.

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Как отметили в ISW, российские силы планируют захватить всю Донецкую область, а потенциальная наступательная операция может усилить продолжающиеся наступления возле Донецка и Бахмута.

Однако, несмотря на потенциал россиян, аналитики считают, что они не смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

При этом аналитики отметили, что украинская сторона прогнозирует, что российские войска могут начать наступление в начале 2023 года.

Кроме этого, в докладе аналитиков говорится, что Кремль, вероятно, активизирует информационные кампании, в которых будет идти речь о том, что в Украине ущемляют религиозные свободы и свободу прессы. Также аналитики отметили, что кремлевские чиновники признали, что есть жалобы на мобилизацию, несмотря на ее якобы "окончание".

О ситуации на Донбассе в ISW сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступление, а россияне проводили контратаки в районе Сватово и Кременной. Также россияне продолжали наступления в районе Бахмута и Авдеевки.

Ситуация вокруг Бахмута

Тяжелые бои вокруг Бахмута продолжаются с августа. ВСУ успешно удерживают позиции и отражают атаки россиян.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Нацгвардии Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава возле Бахмута.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.

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