После деоккупации Крыма, по словам эксперта, "работы будет непочатый край".

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что во временно оккупированному Крыму растет и распространяется украинское сопротивление. Россияне чувствуют, что им на полуострове не рады.

"Хотя огромное количество "понаехавших" представителей местных гауляйтеров, оккупационных властей, безусловно, впечатляет. Нам еще в рамках стабилизационных мер предстоит почистить эти авгиевы конюшни от всех тех, кто оказался предателем, кто пошел на сделку с совестью", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт добавил, что понятие "стабилизационные меры" касается не только разминирования местности и восстановления привычного образа жизни. Оно также охватывает возобновление работы украинской правоохранительной системы.

"И здесь работы будет непочатый край. Но то, что россияне, некоторая часть "понаехавших", до сих пор верят в российскую пропаганду, – думаю, впоследствии эта ситуация будет трансформирована, потому что "бавовна", которая все чаще случается на территории Крыма, работает намного лучше российского телевизора. И не просто так президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, говорит "держитесь как можно дальше от военных объектов противника, это смертельно опасно", – резюмировал Селезнев.

Ситуация в оккупированном Крыму

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что людям во временно оккупированном Крыму лучше держаться как можно дальше от военный объектов россиян. Кроме того, он советует не находиться рядом с техникой противника и самими захватчиками. Юсов подчеркнул, что разведка имеет много информации о ситуации в Крыму и знает о ней даже лучше, чем в Кремле.

В то же время на полуострове возникли серьезные проблемы с обеспечением людей водой после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС 6 июня. В Центре национального сопротивления заявили, что так называемая "администрация" старается широко не освещать ситуацию с подрывом ГЭС и влиянием теракта россиян на ситуацию с водой в Крыму.

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