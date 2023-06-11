Оккупационной администрации приказали молчать о реальных масштабах проблемы.

В оккупированном Россией Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением из-за подрыва Каховской ГЭС.

Московские кураторы приказали главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову молчать о критичности ситуации с водоснабжением, сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, у захватчиков нет четкого плана по обеспечению полуострова пресной водой.

"Поэтому оккупационная администрация старается избегать широкого освещения ситуации с разрушением дамбы Каховской ГЭС и ее влияния на снабжение воды на полуостров северокрымским каналом. В контексте этого, враг пытается не допустить паники среди местного населения, в частности, освещения преступных действий российской армии", - говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что такие действия указывают на то, что россияне сомневаются в возможности удержать Крым под своим контролем.

Подрыв Каховской ГЭС: как это повлияет на Крым

6 июня член Меджлиса Эскандер Бариев заявил, что в ряде городов уже начали подавать воду по графику, местные жители жаловались на то, что она грязная.

Председатель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что россияне лишили Крым пресной воды, взорвав дамбу. О риске обмеления Крымского канала заявлял и Аксенов.

Впоследствии в "Укргидроэнерго" сообщили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище сделало невозможным ее поставки по Крымскому каналу на полуостров.

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