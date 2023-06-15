Юсов подчеркнул, что украинская разведка знает о том, что происходит на оккупированных территориях, даже больше, чем Кремль.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов посоветовал жителям временно оккупированного Крыма держаться как можно дальше от военных объектов оккупантов, российских захватчиков и вражеской техники на полуострове.

Как отметил Юсов в эфире телеканала FREEДОМ, украинская разведка имеет даже больше информации о том, что происходит на оккупированных территориях, чем Кремль.

"Что касается вопросов безопасности в Крыму, пока там есть оккупанты, пока их оружие и личный состав перемещаются по Крыму с целью убивать наших защитников и мирных людей, жителям Крыма лучше избегать пребывания в непосредственной близости от военных объектов, рашистов, от техники, от военных преступников, от оккупационной администрации. Безусловно, лучше держаться как можно дальше. Сейчас действительно идет важная фаза. Есть обращения по сбору данных, которые будут и дальше помогать нам для восстановления нашей независимости. Каждый житель временно оккупированной территории, каждый крымчанин может передать эту важную информацию, которая приближает нашу победу и поражение рашистов", – добавил представитель ГУР.

Юсов также отметил, что многие российские компании уже вывозят ценные активы и документы из оккупированного Крыма или просто сжигают их. Оккупационное руководство и бизнес оккупантов "понимает, что могут быть проблемы".

Ситуация в оккупированном Крыму

Из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС во временно оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с водоснабжением. По данным Центра национального сопротивления, россияне не знают, как обеспечить оккупированный полуостров пресной водой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из-за российского теракта на Каховской ГЭС Крым будет без воды ближайшие пять-десять лет. Он подчеркнул, что вернуть воду на полуостров можно только после восстановления разрушенной оккупантами дамбы.

В то же время партизанское движение "Атеш" сообщает, что с севера оккупированного Крыма массово уезжают коллаборанты и россияне. В частности, часть так называемой "администрации" уехала из Армянска вглубь полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: