Сергей Аксенов заявил, что всего якобы было девять дронов.

Российские оккупанты в украинском Крыму пожаловались на атаку беспилотников. Один дрон якобы сдетонировал в Красногвардейском районе.

По словам крымского гауляйтера Сергея Аксенова, якобы всего было зафиксировано девять БПЛА, из которых шесть "сбиты силами ПВО", а три "заглушены и посажены средствами РЭБ".

"Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - заявил приспешник Кремля.

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Кроме того, в сети показали фото якобы с места падения одного из беспилотников, "атаковавших Крым этой ночью".

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Во временно оккупированном Крыму время от времени происходят взрывы. Российские захватчики обвиняют Вооруженные силы Украины в атаках.

Так, 11 июня российский гауляйтер Сергей Аксенов в своих соцсетях сообщил, что железнодорожное полотно повредили неизвестные в Кировском районе украинского полуострова. При этом местные СМИ отметили, что пути повреждены на участке Джанкой-Керчь.

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