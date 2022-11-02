Цель инициативы - месть украинцев врагу.

Сеть АЗК ОККО и Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" запустили совместную инициативу "ОКО ЗА ОКО", цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "ШАРК" стоимостью 325 миллионов гривень на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится на сайте инициативы.

Начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL на закупку разведкомплексов "ШАРК". Для дополнительных донатов также можно использовать специальный счет инициативы.

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"ШАРК" - это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе и систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

Как сообщил маркетинг-директор сети АЗК ОККО Василий Дмитрив, цель инициативы - месть украинцев врагу.

"Заправка авто – вещь обыденная, но если вы заправляетесь на ОККО, даже она может работать на победу. Для нас это особенно важно – превращать наше топливо PULLS в отместку врагу, поэтому мы отдаем 1 гривну с каждого заправленного литра. Если учесть, что каждая четвертая заправка автомобиля в Украине происходит на ОККО, то мы убеждены, что очень скоро сможем доказать, какая мы сила вместе с нашим сообществом водителей".,- отметил Василий Дмитров.

Как сообщили в "Вернись живым", в рамках проекта будут приобретены не просто разведывательные беспилотники.

"Это уникальная разработка, созданная специалистами нашего Фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar, которая обеспечивает проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим на наземные станции управления полетами", — сообщил директор военного департамента "Вернись живым" Андрей Рымарук.

В свою очередь, директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечает, что наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БПЛА "ШАРК" комплекса обеспечат лучшую работу в условиях радиоэлектронной борьбы.

"В общую стоимость проекта входят также 25 дополнительных БПЛА, которые будут находиться в резерве для оперативной замены потерянных в боях. Именно такой подход с продумыванием нескольких шагов вперед и является компетентной помощью армии", - добавляет директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

В целом в рамках инициативы планируется передать ВСУ:

75 БПЛА;

25 пусковых установок;

25 проходных авто, оборудованных пунктами управления.

Приобретенные с помощью украинцев комплексы Фонд распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, которые корректируют дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

ОККО с первых дней войны помогает тем, кто защищает страну и тем, кто ее восстанавливает. На различные проекты компания уже выделила более 138 миллионов гривен. Проект "ОКО за ОКО", который запускается вместе с Фондом компетентной помощи армии "Вернись живым", еще один последовательный шаг в этом направлении.