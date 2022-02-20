Президент отметил, что к полномасштабной войне могут привести провокации россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью CNN на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент отметил, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных. Зеленский опасается, что к боевым действиям могут привести провокации со стороны россиян.

"Так что провокации, действительно, очень опасные, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне", - отметил Зеленский.

По его словам, опасения относительно угрозы развязывания полномасштабной войны с Россией разделяют соседние с Украиной страны.

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии, Литва и Эстония, Латвия, Молдова - они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", - добавил президент.

Зеленский добавил, что нынешняя напряженность является "трагедией для нашей нации, для нашего народа",

"Это трагедия и для россиян, которые имели хорошие отношения с Украиной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирование.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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