Евросоюз в очередной раз призвал Россию к деэскалации вокруг Украины.

Европейский Союз осудил массированный обстрел Донбасса со стороны пророссийских боевиков и призвал Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины путем отвода войск от границ.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза по вопросам безопасности и иностранных дел Жозепа Борреля.

По его словам, в Европейском Союзе крайне обеспокоены обострением на Донбассе и опасаются, что Россия может использовать нестабильность в регионе как повод для военной эскалации против Украины.

Глава европейской дипломатии отметил, что в ЕС четко видят активизацию российских усилий по манипулированию информацией. В то же время в Европе не видят оснований говорить о каком-то "нападении" Украины.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждений, которые звучат из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", - заявил Боррель.

Он также подчеркнул, что Евросоюз целиком и полностью отвергает заявления о "наступление" со стороны Киева на оккупированный Россией Донбасс и осуждает применение тяжелого оружия и обстрелы жилых районов, которые очевидно нарушают не только минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины во время устойчивых провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", - добавил он.

Боррель в очередной раз предупредил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирования.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: